Эндокринолог раскрыл причины повышенного аппетита

25 мая. 11:04

Эндокринолог Алексей Жито перечислил причины повышенного аппетита. По его словам, к ним относятся чрезмерное употребление быстрых углеводов, недостаток воды, метаболический стресс и дисбаланс гормонов чаще всего становятся причиной повышенного аппетита.

Он отметил, что в организме вырабатываются гормоны насыщения и голода — лептин и грелин. Если в организме есть их избыток или недостаток, то появляется желание что-нибудь съесть.

"Грелин и лептин — это упрощенная схема. Существует большое количество гормонов, которые отвечают за наш аппетит. Врач назначает индивидуально для каждого пациента перечень анализов и выясняет причину", - приводит слова собеседника "Москве 24".