В Дагестане разрушили три памятника архитектуры

25 мая. 11:03

Три памятника архитектуры разрушены в Карабудахкентском районе, - сообщили в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия.

Памятник "Ачису курган" ограблен с применением экскаватора и другой строительной техники. С восточной стороны кургана пробита траншея шириной 12 и глубиной до 35 м, грабители целенаправленно шли к центральному погребению кургана, разрушив более 750 кв м площади, - рассказал сотрудник Дагнеследия Абдулмажид Абашилов, передает "АиФ-Дагестан".

Также разрушен памятник эпохи ранней бронзы и I-VIII веков н.э. "Маяк-городище": на берегу моря. Здесь тяжелой техникой сравняли с землей около 5 тыс кв м территории поселения, на которых множество фрагментов керамических сосудов, каменные орудия и кости животных, а на отдельных его участках организована свалка бытовых отходов.

Уничтожен и "Уллубиевский могильник" - в образовавшемся котловане виден разрушенный каменный ящик и кости погребенного, также встречается множество фрагментов керамических сосудов.

После проверки всех памятников Дагнаследие направит в прокуратуру материалы для принятия в отношении вандалов мер прокурорского реагирования.