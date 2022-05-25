Массовое ДТП произошло на перекрестке в Краснодаре

25 мая. 10:57

Автомобиль «Волга» проехал на красный свет светофора и спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре.

Авария с участие трех автомобилей произошла накануне вечером на улице Северной. Около 19.50 38-летний водитель "Волги", ехавший в сторону Каляева, на регулируемом перекрестке с Урицкого проехал на красный свет, в результате столкнувшись с "Ладой Грантой", двигавшейся по Урицкого в сторону улицы Володи Головатого.

Затем "Волга" врезалась в "Чери", ехавший навстречу "Ладе" - со стороны Володи Головатого. В результате столкновения "Чери" опрокинулась и наехала на дорожный знак.

В аварии пострадала 25-летняя водитель "Чери", сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится проверка.