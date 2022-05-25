Бренд Marks&Spencer уходит из России

25 мая. 10:38

Британский производитель одежды Marks & Spencer решил покинуть российский рынок, сообщает в среду BBC News.

В пресс-релизе компании говорится, что "в течение года бизнес столкнулся с двумя препятствиями": последствиями пограничных проблем с Евросоюзом и прекращением поставок франчайзинговому партнеру в России в связи с ситуацией на Украине. "Впоследствии мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов в качестве расходов на выход из России и сбои в работе на Украине", - информирует Marks & Spencer.

Всего в России до 50 магазинов Marks & Spencer, поставки товара в Россию компания прекратила в марте. Уйти раньше с российского рынка бренду помешали "сложные франчайзинговые сделки".