Северная Осетия готовится к отопительному сезону

25 мая. 10:35

Более 413 млн рублей направят в Северной Осетии на подготовку объектов ЖКХ и энергетики к отопительному сезону, информирует пресс-служба главы и правительства республики.

"Касаясь подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов, министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО - Алания Майран Тамаев сообщил о запланированном на эти мероприятия финансировании в размере 413,285 млн рублей", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что администрациями муниципальных районов запланированы мероприятия по подготовке 195 котельных, 242 км тепловых сетей, 1 486 км водопроводных сетей, 960 км канализационных сетей, 146 км электрических сетей, а также 1 550 многоквартирных домов.