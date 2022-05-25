"Лукойл" купил все российские заправки и завод Shell

25 мая. 10:32

"Лукойл" закрыл сделку по приобретению сети автозаправок и завода смазочных материалов Shell в России, - сообщила российская компания.

"В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России - сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области. Этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Лукойл" купил 100% ООО "Шелл нефть", владеющего 411 АЗС под брендом Shell и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область).

Ребрендинг АЗС будет проведен в течение года после закрытия сделки.