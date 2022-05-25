Yandex Go пришел в восьмой город Узбекистана

25 мая. 10:30

В Коканде 25 мая начал работать сервис Yandex Go, теперь приложение можно использовать в восьми городах Узбекистана.

"Мы активно развиваем Yandex Go в Узбекистане и стремимся сделать передвижение в каждом городе удобнее. Запуск Коканда стал для нас особенным – теперь сервис работает во всех крупных городах Ферганской долины", - рассказал исполнительный директор Yandex Go по развитию рынков Центральной Азии Тамирлан Шапиев.

Он добавил, что автомобиль можно вызывать в несколько кликов в приложении, звонить в такси или ловить машину на улице больше не нужно. "Сразу после заказа машины приложение показывает всю необходимую информацию, например, модель автомобиля и время прибытия водителя. Также у нас есть служба поддержки, с которой можно быстро связаться в приложении", – добавил Шапиев.

Точная стоимость поездки становится известна в момент заказа машины, оплатить поездку можно наличными.

Yandex Go также работает в Ташкенте, Фергане, Бухаре, Маргилане, Намангане, Андижане, Самарканде.