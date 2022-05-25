Коронавирус и грипп в России будут определять единым тестом

25 мая. 10:21

Российские ученые в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработали единый тест для определения COVID-19 и гриппа, - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Компания из ОЭЗ Москвы создала тест-систему, которая по результатам единого анализа дает ответ, присутствует в организме грипп или COVID-19. Это решение удешевляет и упрощает диагностику, которая принципиально важна для выбора правильного лечения", - заявил Овчинский, передает РИА Новости.

Тест-система похожа на стандартный аптечный экспресс-набор для выявления гриппа – кассета размером с градусник с индикаторами гриппа А и В, а также отметкой о COVID-19, образцами для анализа служат мазки из носоглотки, на разработку самого теста ушло порядка полутора лет, - рассказала генеральный директор компании-разработчика "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.

В серийное производство тест-система будет запущена уже в июне 2022 года, первая партия составит 100 тыс штук, сначала она будет доступна в лабораториях и аптеках Москвы, а затем и в регионах России.

Стоимость теста будет в пределах 700 рублей, - добавили в компании-разработчике.