Голикова определила национальную идею России

25 мая. 10:11

Национальной идеей России является многодетная семья, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнив, что власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

"Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья - национальная идея России", - сказала она, приветствуя участников и гостей заседания "Семья – национальная идея суверенной России" в рамках XXX юбилейных Международных образовательных чтений.