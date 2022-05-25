Часть Тбилиси останется без электричества до вечера среды

25 мая. 10:08

В части Тбилиси в среду будет временно ограничено электроснабжение в связи с проведением неотложных работ.

В компании "Теласи" уточнили, что отключения в большинстве районов начнутся после 10.00 и завершатся к 17.00-18.00.

Света сегодня днем не будет в поселке Цкнети, частично в Исанском районе, в Сабурталинском районе. поселка Диди Дигоми будет отключен от электричества с 14:00 до 18:00 . В районе Надзаладеви с 10:00 до 17:00 часов света не будет у жителей села Глдани, поселка Тбилисского моря и еще нескольких микрорайонов.

Также отключения ждут жителей Глданского и Мтацминдского районов.