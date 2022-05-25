СМИ: Минобороны Турции доложило о готовности к новой операции в Сирии

25 мая. 10:03

Вооруженные силы Турции завершили подготовку к новой, пятой с 2016 года контртеррористической операции на севере Сирии, определены четыре ее основные цели, - пишет газета Yeni Safak.

Операцию планируется провести в четырех районах на севере Сирии: Тель-Рифат, Айн-аль-Араб, Айн-Иса и Манбидж, которые находятся под контролем так называемых Сирийских сил национальной самообороны (СНС) – в Турции их считают ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), - передает ТАСС.

Район Тель-Рифат фактически превратился в базу СНС, откуда планируются нападения на турецких военных, в том числе с использованием машин, начиненных взрывчаткой. Из района Айн-аль-Араб часто совершаются нападения на турецкие КПП, в Манбидже, откуда часто совершаются нападения на турецких военных, также расположен центр подготовки боевиков и обучения использования дронов, - пишет издание.

По словам представителя Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Юсуфа Махли, на которого ссылается Yeni Safak, новая операция турецкой армии на севере Сирии позволит очистить регион от террористов и обеспечить возвращение из Турции порядка 2,5 млн сирийских беженцев.

Вопросы проведения трансграничной операции планируется обсудить на заседании Совета национальной безопасности (СНБ) Турции завтра. Командование турецкой армии во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром сейчас находится в приграничных районах, = сообщают местные СМИ.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой трансграничной операции на сопредельной территории с целью завершения создания зоны безопасности у южных границ глубиной в 30 км.