Александр Новак: нам нужен коридор "Север-Юг"

25 мая. 10:00

Транспортный коридор "Север-Юг" может стать ключом в развитии экономического сотрудничества России и Ирана, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в среду в ходе Ирано-российского торгового форума.

"Россия заинтересована в создании международного транспортного коридора Север-Юг. Успешная его реализация, на наш взгляд, придаст мощный импульс развитию торговли со стороны Каспийского бассейна, Персидского залива", - заявил вице-премьер.

Новак подчеркнул, что "Север-Юг" является знаковым проектом, "который мог бы стать ключевым для развития ирано-российского торгово-экономического сотрудничества".

Также российский вице-премьер сообщил о росте товарооборота между странами. По итогам прошлого года торговый оборот вырос на 81%, по итогам первого квартала 2022 года - более, чем на 10%.