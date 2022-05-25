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Москва запаслась лекарствами до конца года

Москва запаслась лекарствами до конца года

Столица закупила по офсетным контрактам лекарств до конца 2022 года - почти на 1,3 миллиарда рублей, - сообщает официальный сайт мэра.

"Москва первой в России стала заключать офсетные контракты с инвесторами в сфере производства фармацевтической продукции, медицинских изделий и продуктов питания для молочных кухонь. Сегодня мы лидеры в этой области - заключено пять таких контрактов, что в том числе помогает нам в полной мере выполнять все принятые ранее программы в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения", - цитирует слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой РИА Новости.

В рамках контрактов с начала этого года партнеры поставили около 85 тыс упаковок лекарств в медорганизации департамента здравоохранения Москвы на сумму около 600 млн рублей. Большинство поставок были по таким нозологиям, как "рассеянный склероз, онкология и онкогематология, неврология, ревматология и другие".

Также в Москве создано несколько дополнительных производственных площадок по выпуску лекарственных препаратов и медицинских изделий, при этом производители обязуются обеспечить поставку продукции не менее заранее оговоренных объемов, - добавила Ракова.

Сейчас лекарства и медизделия в рамках офсетных контрактов для столичного здравоохранения поставляют ЗАО "Биокад" и ООО "Гемамед", вскоре к ним присоединятся ООО "Р-Опра" и Московский эндокринный завод.

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