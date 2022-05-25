Собянин объявил ковидную амнистию в Москве

25 мая. 9:25

В Москве прекращается взыскание "ковидных" штрафов и начинается выплата компенсаций, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По мнению градоначальника, административные взыскания помогли бороться с коронавирусом, но на сегодня появились другие вызовы и проблемы. "Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить ковидную амнистию", - сообщил Собянин.

Уже назначенные, но не оплаченные штрафы не будут взыскиваться. Кроме того, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов. Амнистии подлежат штрафы за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19.

Москвичам будет возвращено порядка 13,6 млрд рублей, "что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки" как для бизнеса, так и для жителей города.

Для получения субсидий следует обращаться в центры "Мои документы" не позднее 31 декабря 2022 года с приложением постановления о назначении административного наказания и документа, подтверждающего уплату штрафа.

Амнистия вступает в силу с 1 июня 2022 года.