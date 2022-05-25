Россия и Иран продолжают наращивать товарооборот

25 мая. 9:12

Торговый оборот между Россией и Ираном продолжает увеличиваться, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"По итогам прошлого года торговый оборот между нашими странами вырос на 81%, достиг максимального уровня за последние годы - почти $4 млрд. В этом году мы также наблюдаем увеличение торгового оборота за первый квартал - более чем на 10%", - заявил Новак в ходе Ирано-российского торгового форума.

Вице-премьер отметил, что условия для поступательного развития российско-иранских отношений продолжают создаваться благодаря встречным шагам правительств двух стран. Он добавил, что между Россией и Ираном взят курс на снятие ограничений по пути импорта, поэтому особую актуальность приобретает вопрос налаживания торговли в национальных валютах.

"Совместно с партнерами по Евразийскому экономическому союзу от ввозных пошлин освобождено уже примерно 15% российского импорта, и это может стать одной из стимулирующих мер развития торгово-экономических отношений, сотрудничества, импорта из Ирана. Ускорены процедуры сертификации и декларирования продукции, упрощен контроль на границе", - продолжил он.

Новак добавил, что между Россией и Ираном следует продолжать снимать административные барьеры и упрощать бюрократические процедуры.