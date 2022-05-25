На Кубань возвращается тепло

25 мая. 9:09

Хотя по краю еще возможны небольшие дожди, сегодня в Краснодаре будет тепло и солнечно – днем потеплеет до 21 градуса, и будет облачно, но уже без осадков. Ветер будет дуть западный, в порывах его скорость будет достигать 7 м/с, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Потеплеет и по всему краю – и хотя синоптики обещают кратковременные дожди, температура воздуха днем составит 15-20 тепла, а направление ветра сменится с северного на западный и принесет в регион теплые воздушные массы, - передает портал Юга.ру.

Со среды за погоду начнет влиять западный антициклон, который будет рассеивать облака, прекратит дожди и обеспечит повышение температуры до конца недели, удерживая погоду солнечной и сухой: уже к концу недели температура воздуха на 1-3 градуса будет превышать климатическую норму и составит 25-30 тепла.

К концу недели потеплеет и вода в море: на Азовском побережье она достигнет 18, а у берега Черного моря - 15 тепла, а в восточной части побережья море прогреется до 17 со знаком плюс.