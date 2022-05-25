В Ереване у здания администрации президента начались стычки оппозиции с полицией

25 мая. 8:49

В среду шествие оппозиции в Ереване началось около 08.00 (7.00 мск), вскоре участии акции заблокировали здание администрации президента.

Силовики в щитах и шлемах подтянулись к заблокированному зданию, после чего произошла стычка между полицией и сторонниками оппозиционного движения "Сопротивление". Силовики попытались оттеснить активистов от здания, пока безрезультатно.

На месте присутствуют депутаты парламента Армении от фракции "Айастан" Арам Вардеванян и Ишхан Сагателян, они стараются успокоить оппозиционеров.

Протестующие продолжают требовать отставки премьера страны Никола Пашиняна, толпа скандирует "Армения без Никола".