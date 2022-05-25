В Узбекистане школьница ушла с урока, выпрыгнув в окно

25 мая. 8:37

Ученица школы №22 Куштепинского района Ферганской области Узбекистана выпрыгнула в открытое окно кабинета на первом этаже, чтобы уйти домой пораньше.

Видео с происшествием распространилось в соцсетях. На уроке химии у школьницы и учительницы произошел конфликт - последняя не отпускала девочку с урока, чтобы отнести родственникам ключ от дома. Педагог отчитала девочку, тыча ей пальцем в лицо, угрожала, что не поставит хорошую оценку. После этого девочка подошла к открытому окну и прыгнула. Инцидент случился 23 мая.

В Управлении народного образования уточнили, что в тот день восьмиклассница дважды прыгала в окно - после первого "побега" учительница вернула девочку в класс и принялась ругать, второй прыжок был снят на камеру ее одноклассниками и распространился в сетях.

По данным Управления, школьница не получила никаких телесных повреждений.