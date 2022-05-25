Грузия получит ПЦР-тесты для диагностики оспы обезьян

25 мая. 8:19

Вскоре в Грузии можно будет за несколько часов выявлять оспу обезьян, ожидаются поставки специальных тестов, сообщил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

"Мы находимся в режиме готовности. Мы должны вести наблюдения за заболеваниями, сопровождающимися сыпью, у нас должны быть средства поставить диагноз. У нас есть возможность установить вирус путем секвенирования генома, идентифицировать "оспу обезьян". Скоро у нас будет специальный ПЦР-тест для этого", – заявил он в эфире Первого канала.

Тест позволит всего за два-три часа устанавливать наличие вируса, добавил Гамкрелидзе.

Вспышка вируса оспы обезьян фиксируется в настоящее время в нескольких странах Европы, профилактикой заболевания случит привика от обычной оспы.