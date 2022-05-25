Nike уходит из России

25 мая. 8:09

Американский бренд спортивной одежды Nike уйдет из России, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо президента Inventive Retail Group (IRG) Тихона Смыкова в адрес сотрудников.

Компания IRG управляет 37 магазинами Nike в России, в настоящее время девять из них не функционируют.

Смыков сообщает, что Nike решила не продлевать франчайзинговое соглашение с IRG, которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов бренда.

Решение связано, уточняет глава IRG, с тем, что "в обозримом будущем" Nike не может организовать поставки товаров в Россию.

"По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом. Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", - констатировал Смыков.

Nike решила не продлевать существующие и не вступать в новые деловые взаимоотношения, включая UP&Run (входит в IRG) из-за операционных сложностей, поделился с изданием представитель американского ритейлера. Он уточнил, что несмотря на приостановку деловой активности в стране, компания по-прежнему выплачивает зарплаты своим сотрудникам.