Этим летом Волга конкурирует с Черным морем за туристов

25 мая. 7:56

Этим летом многие россияне планируют отдохнуть на берегах Волги, показал опрос сервиса Tvil.ru.

Россиян спросили о том, на берегу какой реки или озера они будут отдыхать летом. Самым частым (32%) ответом стала Волга. На ее берегах расположены такие города, как Тверь, Самара, Тольятти, Саратов, Ржев, Дубна, Углич, Плес, Камышин и Астрахань.

В топ-3 вошли также Онежское озеро в Карелии и Байкал. Среди озер популярными также оказались Ильмень, Ладожское, Выгозеро, среди рек - Обь, Енисей, Кама, Дон.