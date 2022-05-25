В России может появиться новый сбор для авиапассажиров

25 мая. 7:41

В России хотят ввести новый сбор для авиапассажиров - деньги пойдут на формирование резервного фонда, который в случае банкротства какой-либо авиакомпании будет направлять средства на пересадку ее клиентов на другие рейсы, пишут "Известия" со ссылкой на трех источников на рынке и письмо вице-президента ТКП Алексея Шубенкова.

Издание пишет, что возможность введения такого сбора обсуждают Минтранс совместно с "Ростехом" и ЗАО "Транспортной клиринговой палатой" (ТКП).

Согласно данным двух источников в авиаотрасли, размер сбора может составить от 70 до 260 рублей с одного перелета. При этом часть суммы может быть перечислена не на счет фонда, создаваемого на случай форс-мажоров, а направлена оператору системы за оказание услуги, которым может стать "Авиагарант".

Шубенков заверил, что создание фонда не увеличит стоимость авиабилетов для пассажиров, он "будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством" России.