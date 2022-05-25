Рейтинг одобрения Байдена провалился до 36%

25 мая. 7:28

Уровень одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса.

В настоящее время работу президента Байдена ободряют только 36% граждан, за неделю это показатель опустился на 6%. Рекордно низкие показатели одобрения связаны с ростом инфляции в США.

Не одобряют деятельность президента Байдена 59% американцев. Рейтинг его одобрения по-прежнему высок среди сторонников Демократической партии США - 72%, однако с прошлой недели он также опустился на 4%.

Опрос был проведен 23-24 мая совместно с социологической службой Ipsos, в нем приняли участие 1005 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составляет 4 п. п..