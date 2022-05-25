Турция хочет письменных гарантий от Финляндии и Швеции по их вступлению в НАТО

25 мая. 7:11

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает письменное оформления договоренностей, которые будут достигнуты на встрече в среду.

Сегодня в турецкой столице состоятся трехсторонние консультации по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

"Они (Финляндия и Швеция) заявили, что могут сделать конкретные шаги, мы хотим письменного соглашения", - отметил Чавушоглу.

Он добавил, что на встрече будут рассмотрены требования Турции, в частности, вопросы о прекращении поддержки террористических организаций и снятие эмбарго на оборонные поставки.

По словам главы МИД Турции, после трехсторонней встречи также может состояться четырехсторонняя встреча, в которой примет участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.