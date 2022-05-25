В Тбилиси в ночной перестрелке пострадал один человек

25 мая. 6:50

Минувшей ночью на улице Шанидзе в Тбилиси произошла стрельба, ранен один человек, сообщает Первый канал.

По данным СМИ, звук нескольких выстрелов из огнестрельного оружия был слышан несколько раз. Пострадал один человек, он госпитализирован и прооперирован в клинике Хечинашвили.

"У пострадавшего огнестрельное ранение, предположительно из автоматического оружия. При осмотре, хирургическом исследовании установлено, что это подкожная рана, не проникшая в грудную или брюшную полость", - поделился хирург клиники Коба Табагири.

Пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное и сложное.

В МВД Грузии пока не давали комментариев по поводу данного инцидента.