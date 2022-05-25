Запорожье стало бивалютной зоной

25 мая. 6:27

В освобожденной части Запорожской области в обращении введен рубль, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях. Приход рубля существенно оживил экономику области", - отметил он.

Также в регион зашел Международный расчетный банк. "Открываются расчетные счета государственных предприятий и юридических лиц. В ближайшие дни банк начнет обслуживать и физических лиц", - добавил Рогов.

По мнению чиновника, Запорожская область должна официально войти в состав России. "Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - заявил он.