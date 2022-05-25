В России может появиться новый футбольный турнир

25 мая. 3:35

В России рассматривают возможность создания нового футбольного турнира - Кубка лиги. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Если в CAS нам не удастся отменить решение УЕФА на следующий сезон, то появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрено предложение ряда клубов провести Кубок РПЛ - это предложение заслуживает рассмотрения и изучения", - цитирует Дюкова Чемпионат.com.

Он отметил, что было рассмотрено несколько форматов проведения данного турнира, а в ближайшее время будет проведена детализация. "Клубам турнир Кубок лиги интересен в том числе с точки зрения получения дополнительных доходов. От вещателя есть подтверждение, что турнир им будет интересен", - сказал президент РФС.

При этом он обратил внимание на то, что это пока лишь предварительная договоренность. По словам Дюкова, закончить работу по формату планируется в течение месяца. "Также будет сформирована финансовая модель", - уточнил глава РФС.