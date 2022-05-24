СКФУ первым в стране займется продуктами активного долголетия

24 мая. 23:55

В скором времени в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе заработает первая в России лаборатория продуктов активного долголетия, которая поможет производителям обеспечить контроль безопасности и качества пищевых продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Новое научное пространство формируется в рамках федерального проекта "Приоритет-2030". Лаборатория оснащена современным и передовым оборудованием", - говорится в сообщении.



Работа новой лаборатории будет основана на содействии производителям пищевых продуктов в обеспечении измерений, испытаний и контроля их безопасности и качества, передает ТАСС.



Доцент кафедры пищевых технологий и инжиниринга СКФУ Андрей Нагдалян рассказал, что работы в новой лаборатории ведутся уже сейчас: сотрудники университета разрабатывают методику извлечения и очистки пектина из суспензии сырья, полученной нетрадиционным методом. По его словам, также идет переработка крови сельскохозяйственных животных с целью экстракции и очистки белков крови для формирования пищевых добавок.