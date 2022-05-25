Кому нужен мир в Афганистане

Афганистан служит воротами из Средней Азии через Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан в Южную Азию через Пакистан, а также в Ближний Восток через Иран. Поэтому для социально-экономического развития и процветания региона необходимы мир и стабильность в Афганистане. Экономические связи в регионе также зависят от обстановки в Афганистане. По данным геологической службы США, в Афганистане находится запасы до 60 млн тонн меди, 2,2 млрд тонн железной руды и 1,4 млн тонн редкоземельных металлов. Соседний Пакистан также надеется на продолжение взаимодействия с Афганистаном для установления создания условий, благоприятствующих региональному экономическому сотрудничеству, поскольку безопасность и стабильность Пакистана прямо или косвенно связаны с ситуацией в Афганистане. В случае сохранения нестабильности и неопределенности в Афганистане, Пакистан в частности и регион в целом столкнутся с экономическими трудностями, пишет Eurasia Review.

По мере того, как Афганистан переходит к новому этапу, из-за политической и экономической нестабильности, а также угрозами безопасности, соседние государства также сталкиваются с повышенными рисками. Для Пакистана стабильность в Афганистане означает стабильность внутри его границ. Поэтому, несмотря на экономическую блокаду, Пакистан оказывает помощь афганцам в решении экономических, гуманитарных вопросов, а также вопросов безопасности. Пакистан содействовал Афганистану в вопросах торговли, транзита и бизнеса. Экономика Афганистана зависит от международной помощи: 75% государственных расходов приходится на безвозмездное финансирование. 20 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи. Афганская система здравоохранения, которая сильно зависит от внешней помощи, по-прежнему не в состоянии платить зарплату врачам и персоналу или даже покупать лекарства. Организация Объединенных Наций предупредила, что около 97% населения Афганистана может оказаться за чертой бедности, если не решить политические и экономические кризисы в стране. Лучшее жизнеспособное решение для подъема афганской экономики - это расширение торговли и связей Кабула с региональными государствами для преодоления гуманитарного и экономического кризиса в стране.

Экономическое развитие - ключ к процветанию любой страны, поэтому потенциал Афганистана как ворот для расширения экономических связей с государствами Центральной Азии имеет решающее значение для роста и развития не только Афганистана, но и всего региона. Такие проекты как газопровод ТАПИ, проект передачи электроэнергии в странах Центральной Азии и Южной Азии (CASA-1000) и проект Трансафганской железной дороги, окажут потенциально положительное влияние на экономическое развитие и улучшение отношений между Центральной и Южной Азией. Завершение этих проектов обеспечит процветание не только Афганистану и Пакистану, но и всему региону.

Кроме того, Афганистан является частью важных инициатив по обеспечению связности, включая "Ляпис-лазурь", который свяжет Афганистан с Европой через Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. А расширение китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК) может сделать Афганистан частью китайской инициативы "Один пояс - один путь". Благодаря этому Пакистан мог бы выйти на энергетические рынки Центральной Азии через Афганистан.

Пакистан может также использовать Афганистан в качестве ворот в Европу через Среднюю Азию. Наземный маршрут из Афганистана в Среднюю Азию также станет более эффективной и дешевой альтернативой нынешним пакистанским маршрутам через Иран или Китай. Благодаря этому Пакистан сможет расширить рыночные возможности для своих товаров и сельскохозяйственной продукции и улучшить отношения с Афганистаном и другими странами.

Предложение Пакистана по углублению экономического взаимодействия с Афганистаном направлено на преодоление текущих проблем, с которыми сталкивается Афганистан. Следовательно, необходимо с помощью соседних государств призвать международное сообщество помочь с восстановлением стабильности в Афганистане, чтобы афганское правительство могло подтвердить свою политическую приверженность этим проектам. Региональная связанность также поможет привлечь Афганистан в качестве партнера для выхода на новые рынки, а не в качестве угрозы и источника проблем. Мир в Афганистане, а также его возможности в области торговли и связности, могут внести существенный вклад в процветание всего региона.