В США расскажут, как намерены "одержать победу" над Китаем

24 мая. 23:48

В четверг, 26 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучит ключевые положения курса, которого действующая американская администрация намерена в перспективе придерживаться в отношении Китая. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Госдепартамента.

"Госсекретарь <...> 26 мая в 10:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск) выступит с речью, в которой изложит политику администрации в отношении КНР", - приводит текст заявления ТАСС.

Изначально Блинкен должен был выступать с данной речью 5 мая, однако незадолго до этого у госсекретаря диагностировали коронавирус COVID-19.

Напомним, ранее газета Politico сообщала, что госсекретарь США в своем выступлении представит суть стратегии президента Джо Байдена, направленной на то, чтобы "одержать победу в XXI веке" над "находящимся на подъеме Китаем".