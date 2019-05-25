Северная Корея и Иран: военный альянс, которого боятся США

Военное и стратегическое сотрудничество между Ираном и Северной Кореей началось много лет назад; дипломатические отношения Пхеньян и Тегеран установили в начале 1970-х годов, а поставки оружия между двумя странами начались после Иранской революции 1979 года.

Издание 19FortyFive отмечает, что деловые связи между Тегераном и Пхеньяном развивались на протяжении четырех десятилетий после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Обозначенные США как ”государства-изгои” Иран и Северная Корея развивают оборонные возможности. Чтобы обойти торговые ограничения и санкции, Тегеран и Пхеньян используют развитую сеть секретной торговли, поддерживающую их отношения. Торговые обмены между Северной Кореей и Ираном представляют серьезную угрозу для американских интересов.

Военное сотрудничество между двумя странами активизировалось в 1980-х годах во время Ирано-иракской войны. Пхеньян стал главным экспортером вооружений для Тегерана, поставляя советские танки Т-54/Т-55, китайское оборудование и боеприпасы иранским военнослужащим. В тот период Пхеньян отправлял в Иран своих советников. По оценкам аналитиков, к концу 1980-х около 300 северокорейских военных консультантов работали в Тегеране.

Через несколько лет Иран приобрел у КНДР ракеты ”Скад” дальность действия которых 500 км. Так началось баллистическое сотрудничество двух стран. Благодаря проданным Северной Кореей баллистическим ракетам ”Хвасон-7” среднего радиуса действия, у Тегерана появилась технология для создания собственных жидкотопливных ракет ”Шахаб-3”.

После того как Тегеран провел испытание приобретенной ракеты ”Скад”, американский госдепартамент ввел санкции против иранского министерства обороны и логистики вооруженных сил за совместную с Пхеньяном деятельность по распространению ракетного вооружения. Однако оружейные обмены между двумя странами стали еще более интенсивными в 1990-х и 2000-х годах. В 2016 году администрация президента США Барака Обамы опубликовала предупреждение о возможных санкциях в отношении Ирана из-за разработки 80-тонного ракетного ускорителя. Устройство в значительной степени повторяло северокорейский двигатель РД-250, тяга которого тоже составляет 80 тонн. После того как в 2017 году Пхеньян использовал двигатель РД-250 для запуска межконтинентальной баллистической ракеты, возникла угроза, что и у Ирана появятся мощности, необходимые для успешного запуска его собственных МБР.

Растущая угроза с двух сторон

Своим флотом подводных лодок Иран также частично обязан Северной Корее. Иранские субмарины Ghadir - лицензионная копия пхеньянских Yono. Эти подлодки - основа иранского флота. Впервые приобретенные в 2000-х миниатюрные субмарины обеспечивают Ирану возможность проводить операции по блокированию доступа на свою территорию. Если у Ирана появятся технологии для успешного испытания ракеты с подводных лодок Ghadir, страна будет представлять серьезную угрозу для своих соперников в Персидском заливе. Сейчас в иранском арсенале есть баллистические ракеты, диапазон действия которых позволяет достичь территории Израиля и Саудовской Аравии. По сообщениям, Северная Корея и Иран также сотрудничают по производству жидкотопливного ракетного двигателя для платформ дальнего действия, обеспечивающих запуски спутников и МБР. Поскольку в последние годы Иран делает ставку на развитие ракетного потенциала, партнерство Тегерана и Пхеньяна вряд ли прекратится в обозримом будущем.