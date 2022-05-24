В Германии объяснили причины расширения НАТО

24 мая. 22:58

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что к расширению НАТО привели действия России.

Она подчеркнула, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс никогда не планировалось, однако РФ не оставила им другого выбора.

"Особенно в регионе Балтийского моря, где мы на протяжении десятилетий делали ставку на диалог с Россией и региональное сотрудничество, в настоящее время наступил поворотный момент в политике безопасности. То, что Швеция и Финляндия сейчас сделают шаг в НАТО, никогда не планировалось, но Россия не оставила им другого выбора", - цитирует Бербок ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также акцентировала внимание на том, что их партнерам будет оказана решительная поддержка на этом пути. "Наша полная солидарность с ними уже сейчас", - заключила министр.