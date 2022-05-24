Туризм в Дагестане станет безопаснее

24 мая. 22:40

Значительный рост числа туристов и экскурсантов на популярных туристических объектах Дагестана потребовал от властей региона повысить меры безопасности при перевозках туристических и экскурсионных групп автомобильным транспортом и на экстремальных аттракционах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Руководством министерства внутренних дел республики принят ряд решений по вопросу транспортной перевозки туристов. …Ведомством было издано распоряжение, регламентирующее и устанавливающее алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов в этой части", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

"Безопасность в сфере туризма должна быть основана на тщательно продуманной, целенаправленной и комплексной системе мер: так, туристским группам, планирующим прохождение по опасным маршрутам, необходимо за 10 дней до начала похода проинформировать об этом региональные службы МЧС, однако сейчас не все туроператоры региона следуют данным требованиям, - отметил руководитель министерства Эмин Мерданов.