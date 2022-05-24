МИД Саудовской Аравии: ОПЕК обеспечила относительную стабильность рынка нефти

24 мая. 22:25

ОПЕК сумела обеспечить относительную стабильность мирового рынка нефти, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

В то же время, по его словам, для устранения дефицита нефтепродуктов не хватает мощностей из-за сокращения инвестиций в последние два года.

"По нашим оценкам, поставки нефти на мировой рынок достаточно сбалансированы, перебоев нет, в отличие от очень серьезной ситуации с газом, - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Далее Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметили, что проблема главным образом сводится к дефициту нефтепродуктов, что "в большей степени связано с нехваткой инвестиций в последние год-два", передает ТАСС.