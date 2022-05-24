Грузия примет приключенческий забег 

24 мая. 22:08

Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет стартует 12 июня на территории Черепашьего озера.

Цель мероприятия – популяризация горного бега. "Все финишировавшие на полной дистанции получат баллы ITRA", - поясняет Sputnik Грузия.

Уточняется, что важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени.

В этом году забег состоится на маркированных мэрией столицы новых дорожках.