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Грузия примет приключенческий забег 

Грузия примет приключенческий забег 

Тбилисский приключенческий забег Tbilisi Adventure Run для опытных бегунов и просто любителей пройдет стартует 12 июня на территории Черепашьего озера. 
Цель мероприятия – популяризация горного бега. "Все финишировавшие на полной дистанции получат баллы ITRA", - поясняет Sputnik Грузия. 
Уточняется, что важно не просто закончить дистанцию, но и уложиться в отведенный организаторами лимит времени. 
В этом году забег состоится на маркированных мэрией столицы новых дорожках.

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