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Германия запустит угольные электростанции, если Россия прекратит поставки газа 

Time
Германия запустит угольные электростанции, если Россия прекратит поставки газа 

Германия планирует вернуть в эксплуатацию электростанции, работающие на угле и мазуте, если Россия откажется от поставок природного газа самой крупной экономике Европы. Согласно документу, попавшему в распоряжение Bloomberg, министр экономики Роберт Хабек намеревается представить чрезвычайный указ, позволяющий правительству запустить мощности в случае дефицита газа. 

Time пишет, что Германия готова прибегнуть к отчаянным мерам, чтобы удержаться на плаву и не прекращать работу своих огромных индустриальных комплексов, даже если придется возобновить использование грязных видов топлива, из-за которых растут выбросы парниковых газов. Немецкие ТЭС мощностью 6 ГВт являются частью национального резерва. Предполагалось, что они постепенно будут выведены из эксплуатации в рамках отказа от угля.

”Запрос на дополнительную угольную генерацию может возникнуть только в случае дефицита газа либо угрозы дефицита, в результате чего использование газа для электрогенерации должно быть снижено”, - говорится в предполагаемом указе.

Решение может быть принято, несмотря на то, что Партия Зеленых Хабека (часть коалиции Шольца ”светофор”) намерена отказаться от угля к 2030 году - на восемь лет раньше, чем планировалось изначально. 

”Мы должны отойти от использования угля к 2030 году. И сейчас это важнее, чем когда-либо, - говорится в указе. - Но по мере осуществления отказа нам необходимо соблюсти все необходимые меры предосторожности и сохранить угольные ТЭС на более длительный срок”. 

Обслуживающие компании Германии уже заявили, что могут ввести ТЭС в эксплуатацию в любой момент. Uniper подтвердила, что готова к генерации 3 ГВт электроэнергии для обеспечения энергетической безопасности, а RWE AG в настоящий момент проверяет, какие мощности могут быть задействованы. На сегодняшний день в Германии 4,3 ГВт угольных резервов и 1,6 ГВт - мазутных. 

Тем не менее обеспечить себя энергией главному покупателю российского газа будет непросто. Континент в значительной степени зависит от российских поставок энергетического угля, обеспечивающего работу загрязняющих окружающую среду ТЭС, от которых Германия обязалась отказаться в текущем и следующем году. 

Европа закупает два вида угля у России: энергетический, используемый электростанциями, и металлургический для производства стали. Доля российского энергетического угля в европейском импорте составляет почти 70%, большая его часть приходится на Германию и Польшу. Поскольку огромное количество европейского топлива поступает из России, европейским компаниям придётся платить больше за уголь из Южной Африки и Австралии. 

Угольные электростанции будут перезапущены, если поставки газа из России прекратятся. В этом случае начнется второй этап трехфазного чрезвычайного газового плана Германии.  Чрезвычайный указ позволит правительству ввести в эксплуатацию угольные мощности без одобрения парламента сроком до полугода. 

Возобновить работу может 26 электростанций. 15 угольных, 6 - мазутных и 5 ТЭС, работающих на буром угле, будут переведены в состояние повышенной готовности. В пяти случаях Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам обязано определить системную целесообразность перезапуска. Как только все условия будут соблюдены, ТЭС станут частью резерва до 31 марта 2024 года. 

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