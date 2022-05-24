Узбекистан возобновляет экспорт газа в Китай 

24 мая. 21:54

Узбекистан восстановил экспорт газа в Китай после приостановки поставок в начале года для удовлетворения внутреннего спроса. Eurasianet отмечает, что правительство никаких заявлений по этому поводу не делало, однако, по данным из Пекина, Ташкент вновь экспортирует газ по трубопроводу ”Центральная Азия - Китай”, который из Туркменистана проходит по территории Узбекистана и КНР.

В первые четыре месяца года Узбекистан отправил в Китай газ на сумму $132,8 млн, сообщает энергетический веб-сайт Neftegaz.ru со ссылкой на статистику Главного таможенного управления Китая. Объемы экспорта не уточняются.

Туркменистан был крупнейшим китайским поставщиком трубопроводного газа в январе-апреле, поставив ресурс на сумму $2,87 млрд. Казахстан отправил Китаю газ на сумму $270,6 млн.

Казахстан и Узбекистан занимают четвертое и пятое место по поставкам трубопроводного газа Китаю. Обе страны заявили, что собираются приостановить газовый экспорт в ближайшие годы, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос.

Ташкент объявил 2025 год крайним сроком для прекращения экспорта. Таким образом у страны появятся дополнительные ресурсы для решения проблем с энергетическим дефицитом, с которым Узбекистан сталкивается каждую зиму.

По данным, опубликованным правительством в мае, за последние три года поставки на электростанции увеличились на 13%, а потребление домохозяйствами - на 30%. Система субсидий, в настоящее время действующая для потребителей, будет реорганизована, и цены будут регулироваться только для определенного объема потребления. Граждане страны станут платить по рыночным ценам за сверхпотребленные объемы, которые будут объявлены позже.

Дополнительный газ, полученный в результате отказа от экспорта, будет также использоваться для создания продукции с добавленной стоимостью, в том числе пластика. В результате доходы будут выше, чем от продажи сырья.

Узбекистан уже начал сокращать экспорт, большая часть которого направляется в Китай, готовясь к полному отказу от поставок. В этом году Ташкент планирует поставить 3,3 млрд кубометров газа по сравнению с 12,2 млрд кубометров в 2019 году, сообщило правительство 18 мая.

Казахстан собирается отказаться от экспорта после 2024 года, поскольку внутренний спрос растет, а добыча газа нет, заявил в прошлом месяце министр энергетики Болат Акчулаков. Он предупредил, что цены на газ для внутренних потребителей, в настоящее время субсидируемые экспортом, поднимутся.