Ильхам Алиев встретился в Баку с генсеком Организации тюркских государств

24 мая. 21:42

Во вторник, 24 мая, в Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества. Вновь было подчеркнуто значение поддержки организацией справедливой позиции Азербайджана в период оккупации азербайджанских земель и во время Отечественной войны.

Багдад Амреев обратил внимание на то, что в ближайшие дни в Баку пройдет заседание министров информации и высоких технологий государств-членов Организации тюркских государств, представители министерств, участвующих в данном заседании, будут присутствовать и на Аэрокосмическом и технологическом фестивале "TEKNOFEST Азербайджан", передает АзерТАдж.

Он также сообщил о намерении провести в Шуше в июне 2022 года широкомасштабный бизнес-форум в рамках Организации тюркских государств. Амреев указал на то, что частные компании и бизнесмены тюркского мира проявляют большой интерес к восстановлению освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Кроме того, генсек организации заметил, что в связи с объявлением города Шуша Культурной столицей тюркского мира на 2023 год совместно с Азербайджаном в Шуше будут проведены многочисленные культурные мероприятия.