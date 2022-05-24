Банк России фиксирует сокращение необеспеченного потребкредитования второй месяц подряд

24 мая. 21:20

Центробанк России второй месяц подряд фиксирует сокращение необеспеченного потребительского кредитования, следует из материалов регулятора. Уточняется, что в апреле, по предварительным данным, оно сократилось на 1,8%. Корпоративный кредитный портфель банков за апрель практически не изменился.

"Необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным, сокращение составило -1,8%, в марте -1,9%)", - приводит документ ТАСС,

В то же время в целом объем выданных в апреле кредитов физлицам сократился по отношению к марту на 0,9%.