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Банк России фиксирует сокращение необеспеченного потребкредитования второй месяц подряд

Банк России фиксирует сокращение необеспеченного потребкредитования второй месяц подряд

Центробанк России второй месяц подряд фиксирует сокращение необеспеченного потребительского кредитования, следует из материалов регулятора. Уточняется, что в апреле, по предварительным данным, оно сократилось на 1,8%. Корпоративный кредитный портфель банков за апрель практически не изменился.

"Необеспеченное потребительское кредитование сжимается второй месяц подряд (в апреле, по предварительным данным, сокращение составило -1,8%, в марте -1,9%)", - приводит документ ТАСС,

В то же время в целом объем выданных в апреле кредитов физлицам сократился по отношению к марту на 0,9%.

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