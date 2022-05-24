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Лидеры Азербайджана и Армении достигли на переговорах ощутимого прогресса

Лидеры Азербайджана и Армении достигли на переговорах ощутимого прогресса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян добились ощутимого прогресса на переговорах в Брюсселе. Об этом сообщил в своих соцсетях председатель Евросовета Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что речь идет о вопросах делимитации границы.

Напомним, 22 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армениии Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля. В ходе встречи, длившейся около 5 часов, стороны договорились о проведении совместного заседания пограничных комиссий на азербайджано-армянской границе в контексте процесса делимитации и демаркации.

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