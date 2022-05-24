В ООН отреагировали на планы Турции о зоне безопасности на южных границах

24 мая. 20:48

В Организации Объединенных Наций (ООН) прокомментировали планы Турции о создании зоны безопасности у своей южной пограничной территории.

"Мы выступаем за территориальную целостность Сирии. Сирия не нуждается в военных операциях", - сказал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что Сирии необходимы политическое урегулирование и гуманитарное содействие, а не военные операции у ее границ. "Мы работаем над этими двумя вопросами", - цитирует представителя всемирной организации ТАСС.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует завершить процесс по созданию 30-километровой зоны безопасности у своих южных границ.