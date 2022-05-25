"Недели вин Краснодарского края" начнутся в июле

25 мая. 1:25

Акция "Недели вин Краснодарского края" будет в этом году проходить с 15 июля по 15 сентября.

Мероприятие организовано по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. В акции примут участие магазины, кафе и рестораны Кубани, сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

"В прошлом году акция "Недели вин Краснодарского края" получила большой отклик. Участие в ней приняли почти 500 объектов торговли и общепита. В результате произошло смещение потребительского спроса в сторону регионального вина, чего мы и добивались", – сообщил глава департамента Роман Куринный.

В этом году в акции примут участие вина, произведенные из местного винограда. В магазинах – партнерах акции их можно будет узнать по ценникам со специальным логотипом. В заведениях общепита появится специальная винная карта, будут проводится гастрономические ужины и дегустационные вечера.