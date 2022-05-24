Министерство природных ресурсов Краснодарского края через суд добилось того, что администрацию Краснодара обязали прекратить сброс сточных вод в озеро Карасун, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Уточняется, что решение суда вступило в силу.
"Суд обязал администрацию МО г. Краснодар устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды путем полного прекращения сброса сточных вод в озеро Карасун посредством подключения системы ливневой канализации с дорожного покрытия к централизованной системе водоотведения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что озеро Карасун имеет статус особо охраняемой территорией, памятника природы краевого значения.
Администрацию Краснодара обязали прекратить засорять озеро Карасун
Министерство природных ресурсов Краснодарского края через суд добилось того, что администрацию Краснодара обязали прекратить сброс сточных вод в озеро Карасун, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Уточняется, что решение суда вступило в силу.
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