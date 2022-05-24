Администрацию Краснодара обязали прекратить засорять озеро Карасун

24 мая. 21:00

Министерство природных ресурсов Краснодарского края через суд добилось того, что администрацию Краснодара обязали прекратить сброс сточных вод в озеро Карасун, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Уточняется, что решение суда вступило в силу.

"Суд обязал администрацию МО г. Краснодар устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды путем полного прекращения сброса сточных вод в озеро Карасун посредством подключения системы ливневой канализации с дорожного покрытия к централизованной системе водоотведения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что озеро Карасун имеет статус особо охраняемой территорией, памятника природы краевого значения.