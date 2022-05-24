Россия готова выступать надежным поставщиком зерновых в Турцию

24 мая. 19:52

Россия готова обеспечить стабильные и растущие поставки зерна в Турцию. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин РФ на круглом столе "Перспективы расширения сотрудничества России и Турции в сфере торговли зерновыми и зернобобовыми культурами".

Он подчеркнул, что в текущем сезоне доля российской пшеницы в структуре турецкого импорта составляет три четверти, ячменя - более половины, кукурузы - более 40%. "Обслуживать такой товарный поток - сложная задача, которая в сегодняшних условиях требует дополнительного внимания", - цитирует Левина ТАСС.

Замминистра отметил, что Россия готова выступать надежным поставщиком зерновых и зернобобовых культур на турецкий рынок. Он добавил, что в 2021 году более 40% всего объема поставок российской аграрной продукции в Турцию пришлось на пшеницу.

В свою очередь, правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин обратил внимание на то, что ни одна входящая в Союз компания, в том числе иностранная, не обхявила о сворачивании операций, несмотря на все существующие сейчас сложности. "В Турции мы работаем с госсектором, частными потребителям зерна и большим количеством мукомолов. Нашей основной задачей является сохранение объемов поставок. Кроме того, есть все предпосылки, что в следующем сезоне Россия нарастит объемы экспорта", - уточнил он.