СМИ: Псаки будет работать на телеканале MSNBC

24 мая. 19:37

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки с осени 2022 года станет ведущей нового шоу на телеканале MSNBC. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Псаки будет вести новую программу, разработка которой ведется в настоящее время, передает ТАСС.



Отмечается, что новое шоу Псаки планируется запустить в первом квартале 2023 года, оно будет связано с политикой.



Напомним, 13 мая 2022 года Джен Псаки покинула должность пресс-секретаря Белого дома, которую занимала второй раз за свою карьеру с января 2021 года, с начала работы в администрации президента Джо Байдена.