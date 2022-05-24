РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Казахстан придут дожди и грозы 

В Казахстан придут дожди и грозы 

В  связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстаан пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер. 
Как сообщает Казгидромет, из-за влияния отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. 
Завтра в Нур-Султане столбики термометров поднимутся до +30 днем и опустятся + 14 ночью. В столице облачно с прояснениями.

845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version