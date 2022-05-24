В Казахстан придут дожди и грозы 

24 мая. 19:10

В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстаан пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер.

Как сообщает Казгидромет, из-за влияния отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков.

Завтра в Нур-Султане столбики термометров поднимутся до +30 днем и опустятся + 14 ночью. В столице облачно с прояснениями.