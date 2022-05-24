Жители Еревана вышли на новую протестную акцию

24 мая. 18:57

В Ереване вечером 24 мая проходит очередная акция протеста против политики руководства Армении. Участники оппозиционного шествия начали свой путь возле памятника Давиду Сасунскому и пройдут к площади Франции.

В начале шествия вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян сообщил, что собравшиеся выразят неприятие итогов трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Евросовета Шарля Мишеля, прошедшей в Брюсселе 22 мая, передает "Sputnik Армения".

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блока бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.