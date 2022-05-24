Пушков: Запад пытается навязать России свой миропорядок 

24 мая. 18:12

Страны Запада пытаются навязать России свой глобальный миропорядок вопреки собственной выгоде. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков на форуме на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".

Наглядным примером этого, по словам Пушкова является решение Финляндии вступить в НАТО, которые, по его словам, является "парадоксальным". "Президент Финляндии сам говорит, что не видит угрозы со стороны России, но из-за идеологического захлёста идеология торжествует над рациональностью", - сказал он.