На границе Азербайджана и Армении состоялось первое заседание комиссии по делимитации

24 мая. 18:41

Во вторник, 24 мая, на границе Азербайджана и Армении состоялась первая встреча в рамках Комиссии по делимитации государственной границы между странами. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во встрече приняли участие вице-премьеры Азербайджана и Армении Шахин Мустафаев и Мгер Григорян. Стороны подтвердили готовность работать в рамках Комиссии по делимитации и другим вопросам.

"Также достигнута договоренность о целесообразности проведения следующих заседаний Комиссии наряду с межгосударственной границей в различных местах", - сказано в заявлении.

Вице-премьеры решили провести вторую встречу в Москве, а третью - в Брюсселе.

Помимо этого, обсуждались вопросы, связанные с организацией деятельности Комиссии и процедур.



Напомним, 22 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армениии Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля. В ходе встречи, длившейся около 5 часов, стороны договорились о проведении совместного заседания пограничных комиссий на азербайджано-армянской границе в контексте процесса делимитации и демаркации.