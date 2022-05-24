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На Ставрополье найдена несанкционированная свалка 

На Ставрополье найдена несанкционированная свалка 

Выездное мероприятие провели сотрудники администрации Лермонтова после публикаций в соцсетях о стихийной свалке, на месте были обнаружены строительные, бытовые, крупногабаритные и растительные отходы.
Как прокомментировали в мэрии, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок находится в федеральной собственности.
«В адрес собственника земельного участка администрацией города Лермонтова направлено письмо о рассмотрении возможности ликвидации несанкционированной свалки», - говорится в сообщении администрации города.

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