На Ставрополье найдена несанкционированная свалка 

24 мая. 18:06

Выездное мероприятие провели сотрудники администрации Лермонтова после публикаций в соцсетях о стихийной свалке, на месте были обнаружены строительные, бытовые, крупногабаритные и растительные отходы.

Как прокомментировали в мэрии, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок находится в федеральной собственности.

«В адрес собственника земельного участка администрацией города Лермонтова направлено письмо о рассмотрении возможности ликвидации несанкционированной свалки», - говорится в сообщении администрации города.